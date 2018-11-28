انت الان تتابع حسام حسن: يجب معاقبة مدرب النجوم بعد إصابة كينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ م

طالب حسام حسن، المدير الفني لفريق بيراميدز، بفرض عقوبات على أحمد سامي، المدير الفني لفريق النجوم، وذلك بعد تعرض البرازيلي كينو، نجم فريق بيراميدز للإصابة بجروح في قدمه ويديه، عقب مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء. وتعرض البرازيلي كينو، مهاجم نادي بيراميدز، للإصابة، بعد انتهاء مباراة فريقه والنجوم بمسابقة الدوري بملعب بتروسبورت، وظهر لاعب بيراميدز ساقطًا على الأرض متأثرا بالإصابة بسبب الزجاج، ولم يتضح بعد حجم إصابته، ورصدت كاميرا "أون سبورت" تحطم زجاج أحد أبواب ملعب بتروسبورت، الذي يؤدي لغرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة.

وكشف مسؤولو بيراميدز أن اللاعب أصيب بعد أن قام أحمد سامي مدرب فريق النجوم بكسر زجاج أحد أبواب ملعب «بتروسبورت» اعتراضا على خسارة فريقه وتصادف مرور النجم البرازيلي لتسقط عليه قطع الزجاج وتصيبه بجروح قطعية في الساق والذراع. وأكد العميد، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه فوجئ بإصابة