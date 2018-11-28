انت الان تتابع أول تعليق من تركي آل شيخ على إصابة كينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٢ م

علق تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القـدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري ومالك نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقًا" على تعرض اللاعب البرازيلي كينو للإصابة في قدميه بسبب تحطيم زجاج البوابة الداخلية لاستاد بتروسبورت. ونشر مالك بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجـتماعي "فيسبوك": "ما حدث للاعب كينو حاجة غير مرضية ولا تمت للروح الرياضية وأطلب بموقف حازم من اتحاد الكرة المصري!".

وتعرض البرازيلي كينو، مهاجم نادي بيراميدز، للإصابة، بعد انتهاء مباراة فريقه والنجوم بمسابقة الدوري بملعب بتروسبورت، وظهر لاعب بيراميدز ساقطًا على الأرض متأثرا بالإصابة بسبب الزجاج، ولم يتضح بعد حجم إصابته، ورصدت كاميرا "أون سبورت" تحطم زجاج أحد أبواب ملعب بتروسبورت، الذي يؤدي لغرف خلع الملابس بعد انتهاء