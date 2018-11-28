انت الان تتابع كينو يتعرض للإصابة بسبب مدرب النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤١ م

تعرض البرازيلي كينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للإصابة بعد انتهاء مباراة فريقه ونظيره النجوم إف سي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي أقيمت على ملعب استاد بتروسبورت، وظهر لاعب بيراميدز ساقطًا على الأرض متأثرا بالإصابة بسبب الزجاج، ولم يتضح بعد حجم إصابته، ورصدت كاميرا "أون سبورت" تحطم زجاج أحد أبواب ملعب بتروسبورت، الذي يؤدي لغرف خلع الملابس بعد انتهاء المباراة التي حسمها بيراميدز لصالحه بثنائية نظيفة.

وكشف مسؤلو بيراميدز، أن اللاعب أصيب بعد أن قام أحمد سامي مدرب فريق النجوم بكسر زجاج أحد أبواب ملعب بتروسبورت اعتراضا على خسارة فريقه وتصادف مرور النجم البرازيلي لتسقط عليه قطع الزجاج وتصيبه بجروح قطعية في الساق والذراع. وكشف طبيب بيراميدز، أن الإصابة بسيطة، واللاعب سيعود إلى الملاعب خلال أسبوع. وتغلب