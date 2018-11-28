انت الان تتابع بيراميدز يعود لوصافة الدوري بفوز صعب على النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٦ م

تغلب فريق بيراميدز بصعوبة، على نظيره النجوم، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «بترو سبورت» ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز. استحوذ بيراميدز على الكرة معظم أوقات المباراة، وفرض سيطرته على زمام الأمور منذ الدقائق الأولى، لكن دفاع فريق النجوم وقف بالمرصاد لكل المحاولات الهجومية، وفشل لاعبو بيراميدز في التسجيل، ليعلن الحكم التونسي نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز ضغطه الهجومي للوصول لشباك أحمد سعد، وصمد مدافعو النجوم، حتى الدقيقة 78 التي شهدت هدف التقدم لبيراميدز عن طريق عماد نبيل دونجا من تسديدة رائعة، سكنت الشباك معلنة عن الهدف الأول. وعزز كارلوس إدواردو، تقدم بيراميدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، بإحراز الهدف