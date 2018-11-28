انت الان تتابع روبي كين يودع كرة القدم برسالة مؤثرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ م

"لقد تجاوزت كل الآمال التي كنت أحملها كولد مجنون في كرة القدم، نشأ في دبلن، من كراملين يونايتد، إلى ميلان ولندن ولوس أنجلوس، لم أكن أتخيل أبدا الطريق الذي ستتخذه حياتي في كرة القدم"، بتلك الكلمات المؤثرة أعلن روبي كين أسطورة المنتخب الأيرلندي وفريق توتنهام هوتسبير اعتزاله كرة القدم، ووضع كين حدا لمسيرته الاحترافية فى الملاعب عبر بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال من خلاله: "اليوم، وبعد 23 عاما رائعة فى الملاعب، أعلن رسميا اعتزالي كرة القدم كلاعب محترف".

وتابع قائلا: "اللعب بقميص المنتخب وقيادة الفريق طوال 18 عاما كان هو النقطة المضيئة فى مشواري، لقد استمتعت بكل لحظة وأنا أدافع عن قميص منتخب بلادي، الكلمات لا يمكن أن تصف مدى فخري لكوني أيرلنديا". واختتم كين بيانه قائلا: "شكرا لزملائي والمدربين الذين عملت معهم، لقد كان شرفا لى أن أعمل معكم وأتعلم منكم،