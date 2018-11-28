الان تتابع خلال أسبوع فقط.. السلطات التركية تعتقل 585 شخصا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتقلت السلطات التركية 585 شخصا خلال الأسبوع الماضي فقط للاشتباه بصلتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب 2016، وفقا لموقع “مركز ستوكهولم للحريات”.
وارتفع عدد المعتقلين في تركيا إلى 260 ألف شخص وفق آخر الأرقام الرسمية، ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن وزير العدل عبد الحميد غول، أن المعتقلين بينهم 202.434 ألف صدرت ضدهم أحكام، و57.710 ألف بمذكرة اعتقال.
وقالت الصحيفة: “ارتفع العدد بذلك حسب الصحيفة بنحو 60 ألف شخص، مقارنة مع 2017”.
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