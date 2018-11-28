مواجهة طموحات إيران الإقليمية ستجلب السلام إلى اليمن

يقول ديفيد بيسلي ، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "أسوأ أزمة إنسانية في العالم موجودة في اليمن.

إنه لا يبالغ. حيث يحتاج أكثر من 75٪ من البلاد إلى المساعدات الإنسانية - وهي نسبة أكبر من أي دولة أخرى على وجه الأرض. ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية ، فإن حوالي 18 مليون يمني (من إجمالي سكان 22 مليون نسمة) يعانون من الجوع والتشريد واليأس بشكل متزايد.

كيف بدأت الحرب؟ ومن هو المتورط؟

شهد اليمن عقوداً من الحرب ، في البداية كانت هناك الحرب الأهلية في الستينيات التي أنهت على نظام الحكم الملكي الشمالي. تلاه القتال بين اليمن الجنوبي الماركسي والشمال. ثم تم توحيد اليمن في عام 1990 ، ولكن الاستياء استمر تحت 22 سنة من الحكم الكليبتوقراطي من قبل علي عبد الله صالح.

أدت احتجاجات الربيع العربي في اليمن عام 2011 في نهاية المطاف إلى إقالته، لكنه استمر في ممارسة السلطة خلف الكواليس وحافظ على ولاء العديد من قادة القوات المسلحة. في عام 2014 ، قام بتشكيل تحالف مع مجموعة من الشيعة الشماليين تدعى الحوثيين وساعدهم في الاستيلاء على العاصمة صنعاء.

ثم قام الحوثيون بزرع الألغام الأرضية وقتل وجرح المدنيين واستهداف الأقليات الدينية وكذلك قاموا بسجن المعارضين. كما قتلوا صالح ، الذي نجا من محاولة اغتيال سابقة في عام 2011 ، في ديسمبر 2017 عندما بدا أنه قام بتغيير اتجاهاته لدعم التحالف الذي تقوده السعودية.

في الوقت نفسه تحاول إيران تشكيل "الهلال الشيعي" عبر الشرق الأوسط من خلال اليمن والعراق وسوريا ولبنان إلى البحر المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت إيران ترعى الانتفاضات الشيعية في البحرين.

في غضون ذلك ، كانت إيران تشير إلى البحرين على أنها "الإقليم الرابع عشر لإيران" في القنوات التلفزيونية التي تديرها الدولة. وقالت المملكة العربية السعودية إن إيران تقف وراء انتفاضات شيعية في "الربع الخالي" الغني بالنفط ، وكذلك قامت الإمارات بوضع تسع كيانات وأفراد إيرانيين على قائمة الإرهاب الخاصة بها.

ومع وجود رابطة دينية مشتركة ، قام عملاء إيرانيون ببناء تحالفات سياسية مع مليشيات الحوثي بالتماس والأموال والزيجات الإستراتيجية.

ويعد هدفهم المشترك ، وفقا لرويترز ، هو "تقوية قبضتهم في المنطقة ، إنشاء ميليشيا شبيهة بحزب الله في اليمن ، و تطويق السعوديين ، وتوسيع نفوذها وقوتها في المنطقة وتطوير أساليب من الضغط غير التقليدي ".

ويعلم جيران اليمن أنه إذا سقط اليمن لحلفاء إيران ، سيتبعها الانتفاضات في جيوب الأغلبية الشيعية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية . وقد تؤدي تلك الحروب الأهلية لحلفاء أميركا إلى صرفهم عن الجهود الأمريكية للقضاء على داعش والقاعدة في سوريا والعراق.

الحرب في اليمن كانت كارثة لمصالح التحالف: فالحوثيون أكثر تطوراً عسكرياً وأكثر قدرة على ضرب حدود اليمن مما كانوا عند بداية الحرب بسبب الدعم الإيراني. فقد توسع النفوذ الإيراني كما تعمقت العلاقة بين الحوثيين وحزب الله اللبناني .

في أكتوبر 2018 ، دعا كل من مايك بومبيو ، وزير خارجية الولايات المتحدة ، وجيمس ماتيس ، وزير الدفاع الأمريكي ، إلى إنهاء القتال ، وأعرب عن تأييده العلني لمحادثات السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة.

ليس هناك ما يضمن أن الحوثيين سيردون بالموافقة على وقف إطلاق النار.

يحاول التحالف الاستفادة من وقف عملياته العسكرية حتى لو رد الحوثيون بمواصلة إطلاق الصواريخ عبر الحدود: سيكون ذلك في صالح التحالف. سيحول العالم انتباهه إلى الحوثيين باعتبارهم المعتدين والمفسدين ، وسيتم التسامح على نطاق واسع مع الدفاع السعودي عن النفس.

وعند النظر إلى معاناة ملايين المدنيين الأبرياء ، فإن الأمم المتحدة - وبصورة رئيسية من خلال برنامج الأغذية العالمي (WFP) ، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، واليونيسيف - خاضت معركة ضخمة ومكلفة وشاقة للقضاء على الأزمة الإنسانية في اليمن.

في أوائل أبريل 2018 في جنيف ، أقامت الأمم المتحدة وحكومات كل من السويد وسويسرا حدثًا رفيع المستوى لجمع التبرعات من أجل الأزمة الإنسانية في اليمن ، حيث جمعت أكثر من ملياري دولار - ومن المثير للاهتمام أن أكبر المانحين كانوا السعوديين والإماراتيين. ، حيث ساهموا بنصف ما تم جمعه. تعهدت الولايات المتحدة بما يقارب 87 مليون دولار ، بالإضافة إلى مساهمتها بأكثر من 854 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لليمن منذ 1 أكتوبر 2016.

وكذلك أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي في 27 نوفمبر عن مبادرة مساعدات مشتركة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتخفيف من أزمة الغذاء في اليمن. وسوف يستفيد من هذه الخطوة من 10 إلى 12 مليون يمني.

عانى شعب اليمن بما فيه الكفاية. لقد حان الوقت للقيام بعملية سياسية انتقالية وترتيبات أمنية لسحب جميع الجماعات المسلحة.

لقد حان الوقت أيضاً لمواجهة طموحات إيران الإقليمية في الهيمنة ، وهي الطريقة الوحيدة لضمان الاستقرار في المنطقة.