عقوبات أمريكية جديدة على روسيا و نيكاراجوا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء الدول الأوروبية بتفعيل مزيد من العقوبات على روسيا لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم ، وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أمس فرض عقوبات جديدة على مسؤولين بارزين فى نيكاراجوا، ضمن الحملة التى تتبناها واشنطن ضد نظام الرئيس دانييل أورتيجا بسبب تعامله بعنف مع الاحتجاجات على التغييرات التى أجراها على نظام الضمان الاجتماعى هذا العام.

وأكدت الخارجية الأمريكية تجميد أي ممتلكات تخص الأشخاص المعاقبين وتخضع للولاية الأمريكية ، وحظر إجراء أي تحويلات مالية مع الأفراد والبنوك والكيانات الأمريكية الأخرى.