محاولات إرهابية للبقاء في سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

كان الهجوم الكيميائي على مدى السنوات الثماني الماضية أحد الأحداث الرئيسية في الأزمة السورية. حاول المعارضون السوريون دائمًا اتهام الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية والدعاية الإعلامية المكثفة لتفجير هجوم كيميائي على المدنيين.

والواقع أن المعارضة السورية ، عندما شاهدت الوضع في البلاد لصالح الحكومة وأنصارها، استفادت من قوة الأسلحة الكيميائية ضد حكومة دمشق وحاولت تغيير الوضع لصالح الجماعات الإرهابية.

وحدثت ذروة هذا في عام 2013، عندما سارعت الحكومة الأمريكية إلى حافة الحرب ضد سوريا وحتى وسائل الإعلام كانت تنادي بإطلاق الحرب، ولكن النظام السوري انتهى باتفاق نقل الأسلحة الكيميائية إلى الخارج.

ومع ذلك في أغسطس 2013، لم يستطيع أحد إثبات أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية.

في أبريل 2017 ادعت حكومة دونالد ترامب وبدون أي دليل أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية في منطقة خان شيخون وكان هذا الادعاء هو ذريعة للقيام بضربات صاروخية على قاعدة الشيعرات.

في أبريل 2018، استهدفت الحكومة الأمريكية إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة مناطق مختلفة من دمشق من أجل شن هجمات صاروخية.

بينما اتهموا النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن هناك العديد من الأدلة على أن المعارضة بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تستخدم الأسلحة الكيماوية في مناطق مختلفة من سوريا.

في الحالة الأخيرة، الجماعات الإرهابية المتمركزة في ضاحية حلب التابعة لتحرير الشام (سابقا النصرة) استهدفوا أحياء حلب بالرصاص الذي يحتوي على غازات سامة يوم السبت، بما في ذلك سكان الخالدية والنيل وجمعية الزهراء، ونتيجة لهذه الهجمات تعرض 100 مواطن سوري للاختناق ونقلوا إلى مستشفى الرازي وجامعه حلب من أجل العلاج.

وقال الحاج طه مدير إدارة الصحة في حلب، نظرا لنوع الندبات التي تم رؤيتها من المرجح أن الغاز الذي استخدمته المجموعات المسلحه هو غاز الكلور.

إن الهجمات الكيماوية للجماعات الإرهابية المتمركزة في إدلب على أحياء حلب تكشف عن بضع نقاط: أولاً، هذه الجماعات مسلحة بالأسلحة الكيمياوية. ثانياً، لم تتفاعل الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مع الهجمات الإرهابية على الأسلحة الكيميائية، بينما كان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بقصفها. ثالثًا، صمت الإعلام الغربي في أحياء حلب ليعكس الهجمات الكيماوية للجماعات الإرهابية. رابعا، انتهكت الجماعات المتمركزة في إدلب اتفاقية وقف إطلاق النار. خامسا، تتعرض حكومة ترامب وولي عهد المملكة العربية السعودية لضغوط من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أجل ذلك تم تصميم سيناريو لإجبار الولايات المتحدة مرة أخرى على اتهام الجيش السوري باستخدام هذه الأسلحة وتقديم هجمات ضد سوريا للحد من هذه الضغوط..

وكما يبدو أن الإرهابيون يحاولون من خلال هجوم ليلة السبت، توفير فرصتهم الأخيرة للبقاء من أجل التمرد على غرب سوريا. ومن جهة أخرى تؤثر بشكل بديل على نتائج “اجتماع العتبة” في تحديد مصيرهم النهائي الذي يعتبرونه مساويا للإبادة المطلقة.