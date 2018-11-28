شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 دقائق تلخص نشاط رئيس البرلمان خلال شهر نوفمبر 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض موقع مجلس النواب فيديو نشاط الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على صعيد الزيارات الخارجية وكذلك على صعيد اللقاءات الداخلية خلال شهر نوفمبر 2018 وذلك في إطار إبراز دور المجلس في دعم الدبلوماسية البرلمانية.

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