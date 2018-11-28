شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسين عبدالصبور يبحث مشكلات المزارعين والتجار بنصر النوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تواصل ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة ، لطرح مشكلات المزارعين بمنطقة وادى النقره بدائرة نصر النوبة، مؤكدا أن وزير التموين أحال طلبات ومشكلات النائب إلى اللواء طارق الشربينى رئيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى ، لدراسة تلك العقبات.
وأوضح "عبد الصبور" فى بيان اليوم الأربعاء أن المشكلات تضمنت تقنين واضعي اليد بجانب مراجعة الغرامات والمخالفات المتراكمة ، مع وضع حلول أو بدائل للتيسير على المزارعين للإستمرار فى مزاولة نشاطهم و العقبات التى تواجههم .
ومن ناحية أخرى تواصل نائب المصريين الأحرار مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، لإستعرض مشكلات التجار بنصر النوبه ، ومنها التراخيص وإجراءات التشغيل والتفعيل و الحصص النائب ياسين عبدالصبور يتواصل مع وزيرى الزراعة والتموين بشأن مشكلات المزارعين والتجار بنصر النوبه
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