شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسين عبدالصبور يبحث مشكلات المزارعين والتجار بنصر النوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصل ياسين عبدالصبور عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة ، لطرح مشكلات المزارعين بمنطقة وادى النقره بدائرة نصر النوبة، مؤكدا أن وزير التموين أحال طلبات ومشكلات النائب إلى اللواء طارق الشربينى رئيس الشركة القابضة لإستصلاح الأراضى ، لدراسة تلك العقبات.

وأوضح "عبد الصبور" فى بيان اليوم الأربعاء أن المشكلات تضمنت تقنين واضعي اليد بجانب مراجعة الغرامات والمخالفات المتراكمة ، مع وضع حلول أو بدائل للتيسير على المزارعين للإستمرار فى مزاولة نشاطهم و العقبات التى تواجههم .

ومن ناحية أخرى تواصل نائب المصريين الأحرار مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين ، لإستعرض مشكلات التجار بنصر النوبه ، ومنها التراخيص وإجراءات التشغيل والتفعيل و الحصص النائب ياسين عبدالصبور يتواصل مع وزيرى الزراعة والتموين بشأن مشكلات المزارعين والتجار بنصر النوبه