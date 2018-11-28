شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر: المرأة لا ينبغى أن يقتصر دورها على الحياة العملية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب فى حلقة نقاشية ضمن فعاليات معرض كايرو آي سي تي الذي يقام بمركز المنارة للمؤتمرات وكان قد افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسس الأحد الماضى في دورته الثانية و العشرين.

وشارك في الحلقة النقاشية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة و النائبة كارولين ماهر وداليا ابراهيم وأمينة رشاد وأدار الحوار الاعلامية مني خليل.

وتحدثت الدكتورة ماريان عازر عن دور المرأة التشريعي والسياسي والتشريعات اللازمة لتمكين المرأة بالإضافة إلى ذكرها قصص نجاح لسيدات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تناولت المنظومة المتكامله التي يحتاجها المؤتمر لتمكين المرأة.

واختتمت النائبة بروشتة للنجاح لابد أن تقوم بها المرأة ليس فقط على مستوي الحياة العملية و لكن أيضا على المستوى الثقافي و الرياضي والاجتماعى و الأسرى.