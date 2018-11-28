شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب غطاطى: زيارة ولى عهد السعودية لمصر فى توقيت حساس وعكست عمق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، إن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودية تعكس عمق العلاقات وحجم التشاور بين مصر والسعودية وتأتى فى توقيت حساس جدا نتيجة وجود متغيرات كثيرة بالمنطقة، مؤكدا الفترة القادمة ستشهد تعاون ودور أكبر لمصر والسعودية فى وضع خريطة الشرق الأوسط وإحداثه وحل القضايا العربية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف إيهاب غطاطى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن إعلان ولى العهد فى المؤتمر الاقتصادى المرحلة القادمة ستشهد اقتصاديات جديدة بدول عديدة، يتماشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيىسى، مؤكدا أن هناك تحركات كبيرة من ولى العهد فى المنطقة يؤكد الدور الكبير الذى تلعبه السعودية ومصر فى خروج الشرق الاوسط بالكامل وليس الدول العربية فقط من التغيرات السياسية والاجتماعية، متابعا أن مصر والسعودية والإمارات قاطرة تجر المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا وأمنيا لبر الأمان.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالاستقبال الحافل الشعبى والحكومة للأمر محمد بن سلمان النابع من قلوب المصريين بكل أعمارهم، مضيفا هناك ضرورة إلى التوحد العربى كلنا دين واحد وشعوب واحدة، والفترة الحالية حساسة وتحتاج للتوحد والتكامل بين الدول العربية.