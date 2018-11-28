عماد أديب: قطر وتركيا حاولا ابتزاز السعودية من خلال قضية «خاشقجي»

اليوم الجديد

أكد الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أهمية زيارة محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لمصر، وأن الجميع يستشعر فوائدها لكلا البلدين.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الزيارة ركزت على شقين، الأول العلاقات الثنائية بين البلدين، والثاني الملفات السياسية والتحديات التي تواجه المنطقة بالكامل.

وأوضح "أديب"، أن المناقشات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية تطرقت إلى...