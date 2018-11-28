قمة العشرين في الأرجنتين.. تحديات غير مسبوقة لحسم المستقبل الإقتصادي

كتبت: شرين طه

من أهم التجمعات العالمية تشهدها دولة الأرجنتين "قمة العشرين" يشارك بها أقوى 20 اقتصاد بالعالم وتقرر بها أبرز اللقاءات و القرارات الاقتصادية وينتج عنها .. تحديات غير مسبوقة لحسم المستقبل الاقتصادي العالمي.

من أبرز الاجتماعات الثنائية المترقبة :

اتفق رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، و دونالد ترامب، اليوم، في اتصال هاتفي، على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال قمة مجموعة العشرين، في الأرجنتين، المقررة الجمعة والسبت المقبلين.

ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين أردوغان و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.



واتصال هاتفيا بين أردوغان وترامب بحثا خلاله المواضيع الثنائية الراهنة، والتوتر الأخير بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، كما أكدا عزمهما على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا، واتفقا على عقد لقاء ثنائي خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين- كما ذكرت وكالة الأنباء التركية الأناضول.

أعلن قصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال فعاليات قمة "العشرين" المقرر إقامتها بالأرجنتين، 30 نوفمبر الجاري. بحسب ما ذكرته "العربية".

وكان وزير الطاقة، خالد الفالح، قد أكّد مشاركة ولي العهد في قمة العشرين بالأرجنتين، ضمن جولة خارجية سيقوم بها‎.

لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني

من المفترض أن يجري الرئيس الأمريكي محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ في اللقاء الثاني المهم في قمة العشرين.

وسيناقشان الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وحلحلة المباحثات الثنائية المجمدة منذ مايو الماضي حول كيفية معالجة المشكلة في ظل تهديد الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية بقيمة 267 مليار دولار إذا فشل الطرفان في إبرام صفقة جديدة خلال القمة، ويتوقف انصياع الصين لمطالب أمريكية تتعلق بـ"النزاهة والتجارة العادلة" وفق تصور واشنطن.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصاديين في العالم فستدخل الحرب التجارية بين البلدين.

وفي هذا الصدى قال غوتيريش في المقر الدائم بنيويورك اليوم الأربعاء، قبيل سفره إلى الأرجنتين وبولندا، لحضرور قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين ومؤتمر المناخ في بولندا.

وقال إنه سينقل رسالة موحدة إلى قادة العالم، في كلا الاجتماعين، من أجل النهوض بعولمة عادلة وتسريع العمل المناخي، وكذلك التأكيد على الحاجة إلى تنمية شاملة لا تترك أحدا يتخلف عن ركبها.

"في وقت تتناقص فيه الثقة العالمية، يحتاج عالمنا إلى قيادة عالمية متصاعدة. إن النمو الاقتصادي القوي، والحد من عدم المساواة والحد من انبعاثات الكربون ممكنان ومتوافقان. لكننا نحتاج إلى طموح أكبر. نحن في سباق للوصل إلى مستقبلنا. وهو سباق يمكننا الفوز فيه بكل بساطة."

وردد الأمين العام تحذير كبار العلماء في العالم من أنه لم يتبق سوى القليل من الوقت للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة بنهاية القرن، وأننا "نتجه في الوقت الحالي إلى عالم مليء بالكوارث وعدم اليقين بسبب الاضطراب المناخي".

و وفقا لتصريح غوتيريش، بما يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 21 تريليون دولار بحلول عام 2050. ومن ناحية أخرى، لن يؤدي العمل المناخي الطموح إلى إبطاء ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل سيكون مفيدا للاقتصادات والبيئة والصحة العامة، كما أشار.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتنفس أكثر من 90% من سكان الحضر في العالم هواء غير آمن. وفي هذا السياق، أكد الأمين العام أن الوفاء بالتزامات اتفاق باريس قد ينقذ أرواح أكثر من مليون شخص سنويا، لافتا الانتباه إلى أن حلول المناخ تمثل فرصة اقتصادية واستثمارات حكيمة في مستقبل عادل ومزدهر ومستدام.

وقال غوتيريش إن "أعضاء مجموعة العشرين مسؤولون عن أكثر من ثلاثة أرباع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري،" مشيرا إلى تمتعهم بالقدرة على ثني منحنى الانبعاثات. وأضاف "لديهم أيضا الموارد اللازمة لتوفير التمويل اللازم لكل من التخفيف والتكيف".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع أن يلتقي الأمين العام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أشار غوتيريش إلى الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في الوصول إلى مفاوضات فعالة وتهيئة الظروف لإمكانية بدء محادثات السلام. وقال:

"المملكة العربية السعودية حاسمة للغاية لهذا الغرض، وأنا على استعداد لمناقشة ذلك مع ولي العهد أو مع أي مسؤول سعودي آخر، لأنني أعتقد أنه هدف مهم للغاية في الوقت الحاضر. إذا كنا قادرين على وقف الحرب اليمنية، فسوف نوقف أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية التي نواجهها في عالم اليوم."