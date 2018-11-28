أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، خلال حديث صحفي، "أنني اطلعت على ترجمة الشريط الخاص باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك أدلة استخباراتية دامغة بخصوص تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقضية خاشقجي".
ولفت ماتيس إلى "أنني لا أستطيع أن أؤكد دعم مجلس الشيوخ لموقفنا بشأن السعودية".
وكان ماتيس قد أكد خلال تقديم إفادته أمام أعضاء المجلس أن "السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".
شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيس: ليس هناك أدلة دامغة حول تورط محمد بن سلمان بقضية خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .