ماتيس: ليس هناك أدلة دامغة حول تورط محمد بن سلمان بقضية خاشقجي

أكد وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​، خلال حديث صحفي، "أنني اطلعت على ترجمة الشريط الخاص باغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيراً إلى أنه "ليس هناك أدلة استخباراتية دامغة بخصوص تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقضية خاشقجي".

ولفت ماتيس إلى "أنني لا أستطيع أن أؤكد دعم مجلس الشيوخ لموقفنا بشأن ​السعودية​".

وكان ماتيس قد أكد خلال تقديم إفادته أمام أعضاء المجلس أن "السعودية تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على الأمن ب​الشرق الأوسط​، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه ​الولايات المتحدة​ لمحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي".