رئيس مجلس النواب الأميركي: طلبنا إحاطة من حكومة ترامب حول مقتل خاشقجي

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان أنه "طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقديم إحاطة للكونغرس حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في تشرين الأول الماضي".
وفي تصريح له، شدد رايان على أنه "يتعين على الولايات المتحددة أن تتحدث بـ"بوضوح أخلاقي" بشأن دور السعودية في "القتل الوحشي" للصحفي جمال خاشقجي"، مشيراً الى أنه "من الضروري للغاية على ما أعتقد أن نتحدث بوضوح وباحترام فيما يتعلق بمحاسبة الناس. نحن بحاجة للقيام بذلك".
وأشار رايان إلى "رغبته في أن تقدم الحكومة الأميركية تلك الإفادة خلال الأسبوع أو الأسبوع المقبلين"، مطالبا بأن "تدافع الولايات المتحدة عن قيمها ومصالحها في آن واحد".
ولفت إلى أن الأمرين (القيم والمصالح) "لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهما".
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