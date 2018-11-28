رويترز: تونس ستعلن عن قرض سعودي بقيمة 500 مليار دولار

ذكرت وكالة "​رويترز​" نقلاً عن مصدر تونسي تأكيده أن "تونس ستعلن عن قرض سعودي بقيمة 500 مليون دولار بفائدة منخفضة خلال أيام قليلة". كما نقلت الوكالة عن مستشار للرئيس التونسي تأكيده أنه "سيتم الإعلان قريباً عن اتفاقيات اقتصادية مع ​السعودية​". وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد زار تونس لمدة 4 ساعات التقى خلالها الرئيس التونسي ​الباجي قائد السبسي​ وعدد من المسؤولين وأكد خلالها أن "علاقاتنا مع تونس ممتازة منذ وقت طويل، ولا يمكن أن أزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس".

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