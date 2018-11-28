مقتل 4 مهاجرين في حادث دهس بالقطار بشمال اليونان

قتل أربعة مهاجرين في ​حادث دهس​ ب​القطار​ بالقرب من قرية فيلاكاس الواقعة بين بلدتي أليكساندروبولي وكوموتيني شمالي ​اليونان​. وأفادت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأميركية بأن "الضحايا رجلين وسيدتين وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و35 عاما"، موضحا "أنهم كانوا مستلقيين على قضبان السكة الحديد عندما دهسهم القطار". ولفتت الشبكة الأميركية إلى أن "الحادث قد وقع في وقت متأخر أول أمس الإثنين، غير أنه تم الإبلاغ عنها اليوم التالي عندما لاحظ سائق القطار البقايا الآدمية المهترئة وقام بالاتصال ب​الشرطة​".

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