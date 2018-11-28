اعتبر السيناتور الاميركي ​بوب كوركر​ أن "الحل هو أن تجبر ​الإدارة الأميركية​ ​السعودية​ على الاعتراف بما حدث للصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مؤكداً "اننا نتفهم أن السعودية حليف لنا ولكن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خرج عن السيطرة".

شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أميركي: نتفهم أن السعودية حليف لنا ولكن بن سلمان خرج عن السيطرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .