مصدر عسكري ينفي لـ"النشرة" فقدان الاتصال بدورية اسرائيلية على الحدود

بعد ان تم التداول بمعلومات عن فقدان الاتصال بدورية اسرائيلية على الحدود الاسرائيلية اللبنانية أجرت "​النشرة​" اتصالاتها لمتابعة الخبر فحرص مصدر عسكري على نفي الخبر جملة وتفصيلا مشيرا إلى ان الوضع في ​الجنوب​ هادىء.

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