روني لحود: نتعاون مع المصارف بشأن فوائد الإسكان لكن الفوائد ارتفعت

أكد المدير العامة للمؤسسة العامة للإسكان ​روني لحود​، خلال حديث تلفزيوني، أنه "منذ أن أقر قانون الإسكان قمنا بالتعاون مع المصارف لإعادة إعطاء القروض للمواطنين لكن الفوائد كلها ارتفعت لأنها زادت عالميا".

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