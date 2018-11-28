الجيش: إطلاق سراح سوريين مخطوفين وتوقيف الخاطفين في خراج بلدة بعلول

أعلنت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ في بيان انه بتاريخه، إثر توافر معلومات ل​مديرية المخابرات​ عن وجود أشخاص محتجزين داخل مزرعة في خراج بلدة ​بعلول​ - ​البقاع الغربي​، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوة من الجيش بمداهمة المزرعة المذكورة، فأطلقت سراح 27 شخصاً من الجنسية السورية كانوا محتجزين فيها مقابل فدية مالية، كما أوقفت الخاطفين اللبنانيين وهم: (ه. س.)، (ب. ح.)، (أ. ح.)، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وسيارتي رابيد. بوشرت التحقيقات بإشراف ​القضاء​ المختص.

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