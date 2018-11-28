ريفي: ندعم قضية فلسطين حتى إنشاء الدولة الفلسطينية

علق الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على اليوم العالمي للتضامن مع ​الشعب الفلسطيني​، مؤكدا على دعم قضية فلسطين حتى إنشاء ​الدولة الفلسطينية​ وفقاً للقرارات الدولية وللمبادرة العربية. الصمت عن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون جريمة والمطلوب من جميع ​الدول العربية​ والإسلامية أن تتخذ موقفاً موحداً رفضاً لسياسات ​إسرائيل​ التوسعية".

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