وهاب: من المعيب أن يستعمل الحريري إسم اهل السنة في القضايا الصغيرة

أكد رئيس خزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من المعيب أن يستعمل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ إسم اهل ​السنة​ في القضايا الصغيرة، فالسنة ليسوا طائفة بل أمة مشينا كلنا وراءها وبالمناسبة أريد أن يقول لي هو والزبانية أين تحدثت عن أهلنا أهل السنة؟".

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