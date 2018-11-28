فؤاد أيوب: أتعهد بالحفاظ على ازدهارالجامعة اللبنانية والحفاظ على رفع مستواها

أكد رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفسور ​فؤاد أيوب​ ممثلا وزير التربية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​مروان حمادة​ خلال احتفال ذكرى الدكتور حسن مشرفية "أنني أعتز بمسؤوليتي في ترؤس هذه المؤسسة، جامعة كل اللبنانيين، وأتعهّدُ بالحفاظ على ازدهارها والحفاظ على رفعة مستواها وجودة واعتمادالتعليم فيها وأفتخر كثيراً بكلام معالي الوزير مروان حمادة وموقفه الثابت من الجامعة الوطنية، وهو الرافض لانتهاك استقلاليتها، ولأَيِّ دعوة أو فكرة تقسيميّة، لن يقبلَ بها عاقل ٌ ولا يرتضيها حريصٌ على وحدة المجتمع والعيش المشترك، الذي هو ميزة لبنان، خصوصاً في زمنٍ تكثرُ فيه الشرذمات".

ولفت إلى "إنها جامعتنا الوطنية المطلوبُ أن نحميها من كل أشكال النزاع والتنازع، وأن نبقيها فوق أيّ خلافٍ أو مزايدةٍ، وأن نحافظ عليها بعيداً من التطييف والتسييس، متعهّدين، العمل معاً، ومع كل الغيورين على دور الجامعة ورسالتها الوطنية، مؤمنين بأن ما تحققه الجامعة بكلياتها ومجلسها وإدارتها وهيئاتها التعليمية والإدارية والطالبية، سيبقى بإذن الله وتعاون كل أهل الجامعة هدفنا الأول للوصول بجامعتنا إلى أعلى مراتب العلم وأرقى رُتَبِ التخصص وأحدث البحوث العلمية"، مشيراً إلى أن "​الجامعة اللبنانية​ التي تذخر بالعطاءات والكفايات، ترتسم في أفقها تحدّيات كثيرة وتطلّعات واسعة، سنجهد لتجاوزها بانفتاح وثقة، مستذكرين حسن مشرفية ورفاقه في النضال المعرفي، يوم كان رائداً مع باقة من الروّادالمؤسّسين والأكاديميين و​الطلاب​ المناضلين، الذين أسّسوا وركّزوا وأعلوا الصروح العلمية".