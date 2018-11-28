قرار جمهوري بتعيين نائب أول لمحافظ المركزي

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، يوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي.

وفي سبتمبر الماضي أصدر البشير، قراراً بتعيين الزبير خلفاً للمحافظ السابق، حازم عبدالقادر، الذي توفي في يونيو الماضي.

وظل منصب المحافظ شاغراً لنحو ثلاثة أشهر، حتى تم تكليف محمد أحمد، نائب المحافظ السابق، لتسيير أعمال البنك المركزي قبل تعيين المحافظ الجديد.

وتخرج الباشا بحسب الشروق – من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بكل إداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وفي أبريل الماضي أصدر البشير، قراراً جمهورياً قضى بتعيين مساعد محمد أحمد نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي، وأعفى في ذات القرار بدر الدين قرشي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)