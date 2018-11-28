حقق فريقا المريخ والأهلي شندي فوزان مفخخان في ذهاب تمهيدي الأبطال والكونفدرالية، حيث فاز المريخ على ضيفه فايبرز الأوغندي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب القلعة الحمراء ضمن مباريات ذهاب تمهيدي الأبطال وجاءت الأهداف الثلاثة في آخر خمس دقائق من المقابلة حيث سجل للمريخ بكري المدينة من ركلة جزاء والتاج يعقوب في الوقت الذي أهدر فيه أحمد ركلة جزاء في الشوط الأول وسيقام لقاء الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل بكمبالا سيتي.
وفي شندي فاز الأهلي شندي مساء اليوم، بهدف على ضيفه نيوكي الكونغولي عن طريق لاعب الوسط مجاهد فاروق وذلك في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية، وسيتجدد لقاءهما في الخامس من ديسمبر المقبل بكمبالا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاران مفخخان للمريخ والأهلي شندي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .