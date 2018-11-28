انتصاران مفخخان للمريخ والأهلي شندي

حقق فريقا المريخ والأهلي شندي فوزان مفخخان في ذهاب تمهيدي الأبطال والكونفدرالية، حيث فاز المريخ على ضيفه فايبرز الأوغندي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب القلعة الحمراء ضمن مباريات ذهاب تمهيدي الأبطال وجاءت الأهداف الثلاثة في آخر خمس دقائق من المقابلة حيث سجل للمريخ بكري المدينة من ركلة جزاء والتاج يعقوب في الوقت الذي أهدر فيه أحمد ركلة جزاء في الشوط الأول وسيقام لقاء الإياب في الخامس من ديسمبر المقبل بكمبالا سيتي.

وفي شندي فاز الأهلي شندي مساء اليوم، بهدف على ضيفه نيوكي الكونغولي عن طريق لاعب الوسط مجاهد فاروق وذلك في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية، وسيتجدد لقاءهما في الخامس من ديسمبر المقبل بكمبالا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)