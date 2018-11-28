مسؤول أممي: السودان ساهم في وضع رؤية أفريقية لقضايا الهجرة

قال مدير عام منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أنتونيو فيتورينو، يوم الأربعاء، خلال كلمته في اجتماع مجلس المنظمة في دورته الـ”109″ بجنيف، إن السودان ساهم في وضع رؤية أفريقية لقضايا الهجرة وتحول لمركز تنسيقي لها.

بدوره أكد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل في بيانه أمام المجلس على العلاقة الوطيدة التي تجمع السودان بالمنظمة، والتعاون البناء والمثمر بين الجانبين في خدمة قضايا المهاجرين.

وعبّر إسماعيل بحسب شبكة الشروق – عن تطلع السودان لمزيد من التعاون في عهد مدير المنظمة الجديد انتونيو فيتورينو، الذي تم اختياره للمنصب العام الماضي.

وأشاد مندوب السودان الدائم بجنيف بالمجهودات المبذولة على الصعيد الوطني في خدمة قضايا اللاجئين، مشيراً إلى أهمية الدور المحوري الذي يلعبه السودان من خلال عملية الخرطوم وغيرها من المبادرات الهادفة لبلورة حلول مبتكرة وعملية لمشكلة الهجرة.

وبدأت الثلاثاء اجتماعات مجلس منظمة الهجرة الدولية التي تعقد بشكل سنوي والتي تم خلالها اختيار المندوب الدائم لإثيوبيا بجنيف رئيساً لمجلس المنظمة .

يذكر أن اجتماعات مجلس منظمة الهجرة تعتبر فرصة للتشاور وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء بشأن التحديات التي تواجههم فيما يتعلق بالتعاطي مع مشكلة الهجرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)