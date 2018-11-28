بالفيديو : فضيل (ملك الضحكة) يصور الشخصيات التي تلازم المرضى لالتهام طعامهم في (الحلة)

حصد الممثل الكوميدي عبد الله عبد السلام اعجابا منقطع النظير من خلال اخر مقاطعه الدرامية الكوميدية الجديدة التي جاءت بعنوان (فضيل دكتور الحلة) وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تابعوا الفيديو الجديد قد علقوا معبرين عن اعجابهم الكبير بالممثل الكوميدي عبد الله عبد السلام حيث اطلق عليه البعض لقب (ملك الضحكة) .

وكتب احد المعلقين قائلا :(الاستاذ عبدالله عبد السلام متعك الله بالصحه والعافيه زرعت الفرحه في قلوب الناس) وكتب اخر معبرا عن اعجابه بشخصيته (والله صراحه فضيل لو اتكلم ساي بضحك ياخ الزول دا مبدع ربنا يحفظو) بينما اعتبره احد رواد مواقع التواصل ممثله المفضل حيث قال :(فضيل ممثلي المفضل الله يطول عمرك يافضيل).

هذا وقد صور المقطع الدرامي الكوميدي حياة رجلين – فضيل وصديقه – يستقلان المرضى في الحلة فيقومان بملازمته مدعين مساعدته والوقوف معه في محنته ولكنهم في الاصل يفعلان ذلك بغرض القضاء على الطعام الذي يأتي به أهل الحلة فيلتهمانه منه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)