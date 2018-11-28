المفوضية: مستعدون لاستقبال المكتب القُطري لحقوق الإنسان

أعلن الأمين العام المكلف لمفوضية حقوق الإنسان، د. طه بامكار، عن جاهزيتهم لإستقبال المكتب القُطري لحقوق الإنسان بالسودان الذي أقره مجلس حقوق الإنسان في جلسته مؤخراً، مبيناً أن المكتب سيكون إضافة حقيقية للمفوضية.

وأكد بامكار خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنهم يعلمون دورهم بالمفوضية تماماً، معلناً عن فتح فروع للمفوضية بالبحر الأحمر والدمازين وعدد من الولايات في الفترة المقبلة لتلقي شكاوى المواطنين.

من ناحيته أعلن مسؤول التدريب بالمفوضية، الدكتور عبدالناصر سلم، عن قيام ورشة الشبكة العربية حول سبل ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية، المقرر انطلاقها في الفترة من 2-5 ديسمبر المقبل بفندق السلام روتانا.

وأشار إلى أن الورشة تستهدف 25 متدرباً من عدد من الدول العربية يتلقون تدريباً مكثفاً عن مهارات إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان والمهارات ذات الصلة، إلى جانب التدريب بمهارات التوعية بحقوق الإنسان وتطوير خبرات العاملين في مجال حقوق الإنسان.

وأعلن بحسب شبكة الشروق – عن دورات تدريبية للصحفيين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان في مطلع العام المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)