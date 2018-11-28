رئيس البرلمان: علاقات السودان والسعودية راسخة وقوية

قال رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر، إن العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة العربية السعودية راسخة وقوية، مؤكداً على وقوف المجلس الوطني مع المملكة ومساندتها في كل المحافل الدولية والإقليمية، داعياً لضرورة التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية.

إلي ذلك امتدح رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السودانية السعودية، عساف بن سالم، خلال لقائه وفداً من مجلس الشورى السعودي، ورئيس البرلمان السوداني، الأربعاء، امتدح دور السودان ودعمه للمملكة، مُشيداً بمشاركة القوات السودانية لإعادة الشرعية في اليمن.

وأفاد بن سالم بحسب شبكة الشروق – أن المملكة العربية السعودية تدعم الدول العربية من أجل الأمن والسلام والاستقرار، مبيناً أن المملكة تعمل على إنفاذ مشاريع تنموية كبيرة على البحر الأحمر، وذلك ضمن رؤيتها للعام 2030.

هذا ويزور وفد من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية السودان حالياً، تلبية لدعوة من قبل قيادة المجلس الوطني في إطار التوأمة في المجال التشريعي والبرلماني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)