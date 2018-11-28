كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر صندوق النقد الدولي، من أن النمو العالمي يتباطأ بأكثر مما كان متوقعاً قبل شهر، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى الإحجام عن المضي قدماً في حرب تجارية مدمرة.

وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التوقعات قد ازدادت سوءاً منذ ذلك الحين، حسبما ذكر الصندوق، الأربعاء، في تقرير قبل قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة التي تنطلق في في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين بعد الجمعة لمدة يومين.

ووفقاً لوكالة أنباء "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية، قال الصندوق ومقره واشنطن إن "الأوضاع المالية أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما تزايدت حدة التوترات التجارية".

ومنذ آخر تحديث أصدره الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي في 9 أكتوبر تراجعت الأسهم العالمية بسبب المخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نمو الاقتصاد العالمي.

وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في مدونة مع التقرير: "كان لدينا نمو قوي وفقاً للمعايير التاريخية، لكننا الآن نواجه فترة تتجسد فيه مخاطر حقيقة... وثمة غيوم داكنة (مشكلات) تلوح في الأفق".