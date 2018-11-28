كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقاً لوكالة أنباء "بلومبرغ" الاقتصادية الأمريكية، قال الصندوق ومقره واشنطن إن "الأوضاع المالية أصبحت أكثر صعوبة، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما تزايدت حدة التوترات التجارية".
ومنذ آخر تحديث أصدره الصندوق بشأن الاقتصاد العالمي في 9 أكتوبر تراجعت الأسهم العالمية بسبب المخاوف من أن يقوض رفع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في مدونة مع التقرير: "كان لدينا نمو قوي وفقاً للمعايير التاريخية، لكننا الآن نواجه فترة تتجسد فيه مخاطر حقيقة... وثمة غيوم داكنة (مشكلات) تلوح في الأفق".
ويترقب المستثمرون الوضع عن كثب أملاً في انبعاث أي إشارات على حدوث انفراجة، وذلك عندما يلتقي الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، يوم السبت المقبل، على هامش قمة العشرين.
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