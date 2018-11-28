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بومبيو وماتيس يؤكدان عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد السعودية وخاشقجي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو وماتيس يؤكدان عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد وخاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على أن ولي العهد السعودي الأمير ضالع في قتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال في إسطنبول الشهر الماضي.

وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون): "ليس لدينا دليل على أن ولي العهد له يد فيما حدث، لا المخابرات ولا أي شخص آخر. لا يوجد دليل".

ومن جانبه أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.
وأوضح  بومبيو اليوم الأربعاء، أنه قرأ جميع ما ورد من معلومات استخباراتية بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وأنه لم يجد "تقارير تربط بين ولي العهد السعودي والأمر بقتل جمال خاشقجي".

جاءت تصريحات وزير الخارجية عقب حضوره جلسة إحاطة مغلقة لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأوضح بومبيو: "هذا كل ما أستطيع قوله في إطار غير سري".

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