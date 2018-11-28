كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو وماتيس يؤكدان عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد السعودية وخاشقجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون): "ليس لدينا دليل على أن ولي العهد له يد فيما حدث، لا المخابرات ولا أي شخص آخر. لا يوجد دليل".
جاءت تصريحات وزير الخارجية عقب حضوره جلسة إحاطة مغلقة لمجلس الشيوخ الأمريكي.
وأوضح بومبيو: "هذا كل ما أستطيع قوله في إطار غير سري".
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