بومبيو وماتيس يؤكدان عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد السعودية وخاشقجي

قال

وقال ماتيس للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون): "ليس لدينا دليل على أن ولي العهد له يد فيما حدث، لا المخابرات ولا أي شخص آخر. لا يوجد دليل".

ومن جانبه أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، عدم وجود تقارير تربط بين ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

وأوضح بومبيو اليوم الأربعاء، أنه قرأ جميع ما ورد من معلومات استخباراتية بشأن جريمة مقتل خاشقجي، وأنه لم يجد "تقارير تربط بين ولي العهد السعودي والأمر بقتل جمال خاشقجي".

جاءت تصريحات وزير الخارجية عقب حضوره جلسة إحاطة مغلقة لمجلس الشيوخ الأمريكي.