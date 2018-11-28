كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس مستعد للقاء محمد بن سلمان لمناقشة الوضع باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأربعاء، إنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل الدفع قدماً بالجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في اليمن.

يتوجه غوتيريس الأربعاء، إلى بوينوس أيريس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وصرح غوتيريس للصحافيين: "هناك احتمال" أن تبدأ المحادثات لإنهاء الحرب في اليمن مطلع ديسمبر في السويد، وأن هذا "هدف مهم للغاية".

وأضاف: "أنا مستعد لمناقشته مع ولي العهد أو مع أي مسؤول لأنني أعتقد أنه هدف مهم جداً في اللحظة الراهنة".

وقال غوتيريس: "نحن في لحظات حاسمة للغاية بشأن اليمن" موضحاً أنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع مبعوث السلام الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.