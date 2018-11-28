كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوتيريس مستعد للقاء محمد بن سلمان لمناقشة الوضع باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح غوتيريس للصحافيين: "هناك احتمال" أن تبدأ المحادثات لإنهاء الحرب في اليمن مطلع ديسمبر في السويد، وأن هذا "هدف مهم للغاية".
وأضاف: "أنا مستعد لمناقشته مع ولي العهد أو مع أي مسؤول لأنني أعتقد أنه هدف مهم جداً في اللحظة الراهنة".
وقال غوتيريس: "نحن في لحظات حاسمة للغاية بشأن اليمن" موضحاً أنه تحدث في وقت سابق من اليوم مع مبعوث السلام الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث.
وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة لنتمكن من بدء مفاوضات فعالة في السويد مطلع ديسمبر، ولكننا لم نصل إلى ذلك بعد".
ويأمل غريفيث في إحضار الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين إلى السويد للمشاركة في المفاوضات التي يمكن أن تبدأ في الثالث من ديسمبر، بحسب دبلوماسيين أممين.
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