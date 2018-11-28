كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 6 مدنيين بغارات للتحالف الأمريكي على ريف دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت غارات لمقاتلات تابعة التحالف الدولي بقياة الولايات المتحدة في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي في سوريا، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية أن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة في مدينة هجين بريف دير الزور حيث استشهد ٦ مدنيين وأصيب آخرون بجروح". وكان طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات يوم الإثنين أمس الأول على قرية أبو الحسن التابعة لمدينة هجين بريف دير الزور. ولم تفلح غارات التحالف الدولي في الأيام الماضية بوقف هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي على القوات الكردية في ريف دير الزور الشرقي التي خسرت عشرات المقاتلين في الآونة الأخير بمعاركها ضد "داعش".

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