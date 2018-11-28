كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يختار فريقاً مفاوضاً للسلام مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي مؤتمر دولي حول أفغانستان يعقد في جنيف، أعلن غني أن حكومته "شكّلت فريقاً مفاوضاً من 12 عضواً يضم رجالاً ونساء ويقوده كبير موظفي الرئاسة عبد السلام رحيمي".
ويعد رحيمي، الموظف السابق في جهود الإغاثة الإنسانية والنائب السابق لوزير المالية، من أقرب مساعدي غني.
وأشار غني أيضاً إلى ما سمّاه "خريطة طريق" للمباحثات وأربعة مبادئ قال إنها يجب أن تكون أساس أي اتفاق.
وتتضمن الشروط احترام دستور أفغانستان والرفض الكامل لتدخل "الإرهابيين" الأجانب والمجموعات الجنائية في الشؤون الداخلية.
وأكّد "نسعى لاتفاق سلام بموجبه يتم تضمين طالبان في مجتمع ديمقراطي ويشمل الجميع".
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