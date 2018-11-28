كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يختار فريقاً مفاوضاً للسلام مع طالبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء، تشكيل فريق يضم 12 عضواً للمشاركة في مباحثات السلام المحتملة مع حركة طالبان الجهادية، فيما جدّدت الأمم المتحدة، دعواتها لإجراء مباحثات مباشرة بين كابول والتنظيم الجهادي الذي حكم أفغانستان في تسعينات القرن الماضي.

ورفعت الحكومة الأفغانية ودبلوماسيون غربيون ومسؤولو الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة من آمال التوصل لاتفاق لانهاء تمرد طالبان المستمر منذ 17 عاماً.

وفي مؤتمر دولي حول أفغانستان يعقد في جنيف، أعلن غني أن حكومته "شكّلت فريقاً مفاوضاً من 12 عضواً يضم رجالاً ونساء ويقوده كبير موظفي الرئاسة عبد السلام رحيمي".

ويعد رحيمي، الموظف السابق في جهود الإغاثة الإنسانية والنائب السابق لوزير المالية، من أقرب مساعدي غني.

وأشار غني أيضاً إلى ما سمّاه "خريطة طريق" للمباحثات وأربعة مبادئ قال إنها يجب أن تكون أساس أي اتفاق.

وتتضمن الشروط احترام دستور أفغانستان والرفض الكامل لتدخل "الإرهابيين" الأجانب والمجموعات الجنائية في الشؤون الداخلية.