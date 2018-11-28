كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشؤون الدينية التركي يزور قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، اليوم الأربعاء، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن سروره بزيارة أرباش والوفد المرافق له. وذلك بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وشدد أرباش خلال اللقاء على "ضرورة تطوير العلاقات في مجال الخدمات الدينية، بجانب العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين". وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المتبادل".

وبدأ يوم الاثنين الماضي، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، زيارة إلى الأردن، التقى خلالها مسؤولين بارزين وبحث عدة قضايا، قبل أن يغادره، الثلاثاء، متوجها إلى قطر.

وتستمر زيارة المسئول التركي إلى قطر مدة يومين.

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