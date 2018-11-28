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دوري أبطال أوروبا..التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام إيندهوفن

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أمينة مودن 0 0

كشف إرنستو فالفيديري، مدرب فريق الإسباني، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للمباراة التي ستجمه بفريق بي اس إيندهوفن، برسم الجولة 5 من دور مجموعات مسابقة ، على أرضية ملعب فيليبس.

وسجلت القائمة، تواجد كل من ليونيل ، وفيدال وديمبيلي، أساسيين، في حين يغيب لويس سواريز عن لقاء “تشامبيونز ليغ”، وفيما يلي باقي الأسماء:

 

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