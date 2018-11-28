دوري أبطال أوروبا..التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام إيندهوفن

كشف إرنستو فالفيديري، مدرب فريق برشلونة الإسباني، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية للمباراة التي ستجمه بفريق بي اس إيندهوفن، برسم الجولة 5 من دور مجموعات مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب فيليبس.

وسجلت القائمة، تواجد كل من ليونيل ميسي، وفيدال وديمبيلي، أساسيين، في حين يغيب لويس سواريز عن لقاء “تشامبيونز ليغ”، وفيما يلي باقي الأسماء: