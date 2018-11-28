كويكب أكبر من الأهرامات سيخترق الليلة الأرض ‎

حذّرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” من اختراق كويكب ضخم لكوكب الأرض، في وقت متأخر من اليوم الأربعاء.

وقالت “ناسا”: إن الكويكب الذي يُطلق عليه AO. 2015 WO15 سيكون كارثيًا بشكل لا يصدق إذا ضرب مدينة أو منطقة حضرية.

وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى أن الكويكب أطول من أهرامات الجيزة في مصر وكاتدرائية القديس بولس في لندن.

ويبلغ طول الكويكب على هذا المقياس حوالي ضعف طول تمثال الحرية في نيويورك، ويبلغ طوله 16 مرة طول الحافلة ذات الطابقين في لندن روتماستر.

وتعتبر الكويكبات داخل هذين النقيضين هي من بين الأجسام البينجمية الأكثر خطورة، والتي تتسارع في الفضاء على أساس يومي.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: إن الكويكبات يمكن أن تلحق الضرر بالفعل بمدينة أو منطقة مأهولة بالسكان، ولكن إذا تم اكتشافها في وقت مبكر بما فيه الكفاية، يمكن تقدير نقطة تأثيرها بدرجة جيدة من الدقة، ويمكن اتخاذ تدابير لحماية الأشخاص.