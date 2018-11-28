يهاجرون سرا إلى أمريكا.. المغاربة أكثر المجنسين بإيطاليا بعد الألبان

رغم تصاعد نفوذ التشكيلات السياسية المعادية للمهاجرين، بشكل العام، والمسلمين، على وجه الخصوص، بإيطاليا، إلا أن المهاجرين المغاربة تربعوا على عرش المجنسِين من خارج المجال الأوروبي. إذ كشفت معطيات جديدة أن 22.645 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإيطالية سنة 2017، مسبوقين فقط بالألبان بـ27112 مجنسا، وفق معهد الإحصاء الإيطالي. علما أن إيطاليا جنست سنة 2013 نحو 25421 مغربيا مقابل 14728 مغربيا سنة 2014. هذا وبلغ مجموع الحاصلين على المواطنة الإيطالية من مختلف البلدان سنة 2017 حوالي 135814 مجنسا، بنسبة ارتفاع بلغت 26.4 في المائة مقارنة مع 2016.

وكالة الأنباء الأمريكولاتينية التي أوردت هذه الإحصائيات أشارت، كذلك، إلى أن المغاربة يتصدرون لائحة الأجانب الذي يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا إلى حدود يناير الماضي بـ443147 مهاجرا، متبوعين بالمنحدرين من ألبانيا بـ430340 مهاجرا، والصينيين بـ309110 مهاجر، والأوكرانيين بـ235245 مهاجرا، والفلبينيين بـ161609 مهاجر. فيما يصل عدد المهاجرين الأجانب من مختلف الجنسيات المستقرين في مختلف المدن الإيطالية إلى 714934 شخصا. وتابع المصدر ذاته أن 43.2 في المائة من المهاجرين سويت وضعيتهم القانونية لأسباب عائلية، أغلبهم ينحدرون من نيجيريا وألبانيا والمغرب وباكستان وبنغلاديش.

وتعتبر إيطاليا، على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا في السنوات الأخيرة، وجهة مفضلة للمهاجرين المغاربة غير النظاميين، نظرا إلى الفكرة الشائعة والسائدة حول سهولة الحصول على وثائق الإقامة هناك، غير أن الحكومة الجديدة الإيطالية المعادية للمهاجرين، أكدت قبل أسابيع على لسان وزير داخليتها، ماتيو سالفيني، قائلة: “الزمن الجميل للمهاجرين السريين انتهى: استعدوا لحزم حقائبكم”، وتابع: “إيطاليا وسيسيليا لا يمكن أن تكونا موطن اللاجئين بأوروبا”.

على صعيد متصل، يبدو أن بعض الشباب المغاربة الراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لم يعودوا يراهنون على القرعة السنوية، إذ يرجح تفضيل جزء منهم اختيار الطريق الصعبة عبر دول أمريكا الوسطى، للعبور إلى أمريكا بين قوافل المهاجرين اللاتينيين، رغم تحذيرات الرئيس الأمريكي من إغلاق الحدود في وجههم وإرسال آلاف الجنود لتأمينها. في هذا الصدد، أكدت بلاغات صادرة عن المؤسسة العسكرية بدولة نيكاراغوا بأمريكا الوسطى، أنها اعتقلت منذ غشت 990 مهاجرا من بينهم مغاربة.

المؤسسة ذاتها أشارت إلى أنه ما بين 16 غشت و22 أكتوبر الماضيين، اعتقل أفرادها 386 شخصا ينحدرون من المغرب وبنغلادش والهند والكاميرون وإريتريا وغانا وغينيا ومالي ونيجيريا والكونغو وأمريكا الجنوبية. وشرحت أن هؤلاء المهاجرون يستعملون نيكاراغوا وباقي دول أمريكا الوسطى (السلفادور والهندوراس وغواتيملا مرورا بالمكسيك)، عامة، كمنفذ عبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فيما اعتقلت منذ بداية الشهر الجاري 600 مهاجر غير نظامي، لكن لم تشر إلى وجود مغاربة بينهم هذه المرة.