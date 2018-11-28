والدا “مكفوفتين” يعتصمان بطاطا دفاعا عن حقهما في التمدرس

يخوض والدا طفلتين تبلغان من العمر على التوالي 7 و9 سنوات، بمدينة طاطا، أشكالا احتجاجية منذ عدة أشهر، وذلك للمطالبة بتمكين طفلتيهما المكفوفتين من حقهما في التمدرس بإحدى مؤسسات التعليم العمومي بالمدينة.

وجاء في صفحة الفاعل الجمعوي عبد العالي الرامي أن والد الطفلتين رفض تسجيلهما في أقسام التربية غير النظامية، كما اقترحت عليه مديرية التربية الوطنية بطاطا، وأصر على تسجيلهما بمؤسسة تعليمية عمومية، مبديا استعداده لتوفير كل حاجيات تمدرس ابنتيه، من أدوات مدرسية خاصة بالمكفوفين وغيرها.

وعن أسباب رفض الفتاتين عرض الوزارة، كشف الوالد في رسالة استعطاف سبق أن وجهها إلى وزير التربية الوطنية، يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها، أن “الطفلتين صغيرتا السن وفاقدتان للبصر، ولا تستطيعان تدبير أمورهما بشكل شخصي، وتحتاجان إلى رعاية خاصة”.

واستعطف والد الطفلتين الجهات المعنية للتدخل من أجل تلبية مطلبه، ووضع حد لمعاناته مع التنقل الأسبوعي إلى مدينة تارودانت لرؤية فلذتي كبده والاطمئنان عليهما، بعد أن اضطر إلى تسجيلهما بمعهد لرعاية المكفوفين بهذه المدينة، التي تبعد عن طاطا بحوالي 200 كلم، ملتمسا تسجيلهما بإحدى المدارس الابتدائية بطاطا من أجل أن تتمكنا من متابعة دراستهما، تحت رعاية الوالدين.