الكونغرس يطلب من ترامب اطلاعه على تطورات قضية خاشقجي

صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي بول رايان اليوم الأربعاء، بأنه طلب من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاع الكونغرس على تطورات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال أسبوعين. وقال رايان للصحفيين في مقر الكونغرس: “طلبنا بالفعل أن تأتي الإدارة وتدلي بإفادة أمام كل أعضاء الكونغرس” وأضاف: “من الضروري للغاية على ما أعتقد أن نتحدث بوضوح… وباحترام فيما يتعلق بمحاسبة الناس.. نحن بحاجة للقيام بذلك”. وتابع: “هذا يعني أن هناك (حاجة) لمعرفة المزيد والقيام بالمزيد” فيما يتعلق بهذه القضية”.

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