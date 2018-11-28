وسط الغضب من ارتفاع أسعار رحلات القطار.. البرلمان يستدعي اعمارة والخليع 

وسط موجة الغضب من ارتفاع أسعار رحلات القطار، والذي أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية في صيغة تغيير نظام العمل، يستدعي البرلمان المسؤولين الحكوميين عن قطاع النقل السككي.

وأعلنت لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم الأربعاء، أنه في إطار استكمال نقاشها لموضوع “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب : العمق الاستراتيجي والحكامة”، ستعقد اللجنة اجتماعا يخصص للاستماع إلى عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية، يقدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبد القادر عمارة، بحضور المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، وذلك يوم 5 دجنبر القادم.