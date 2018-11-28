البحوث الإسلامية المصرية تحسم الجدل حول أكل لحوم القطط والكلاب

حسمت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية في مصر، الجدل حول أكل لحم الكلاب والقطط، مؤكدة أنه حرام شرعا، وهو ما يؤكده الحديث الشريف: “أكل كل ذي ناب من السباع حرام”.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء: “ورد في صحيح مسلم أن رسول الله (ص) نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، ويدخل في كل ذي ناب: الكلب والهر.”

وأكدت اللجنة أن ما أثير مؤخرا من جواز أكل لحم الكلاب والقطط منسوبا إلى مذهب المالكية ضعيف، بل الصحيح في مذهب المالكية ما جاء في موطأ الإمام مالك من حرمة أكل الكلاب والقطط وكل ذي ناب من السباع، كما هو مذهب الجمهور.

وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في بيانها أنه فيما يتعلق بما صدر على لسان الشيخ عبد الحميد الأطرش، في إحدى الفضائيات بجواز أكل لحوم الكلاب والقطط فهو رأي غير صحيح ولا يمثل رأي الأزهر الشريف”.

ونبه المجمع جميع وسائل الإعلام، أن هذا الشيخ ليس له أدنى صلة بلجنة الفتوى وأن ما يصدر عنه من آراء مثيرة للجدل لا يعبر فيها إلا عن نفسه ورأيه الشخصي.‎