"التلفزيون العربي" يفوز بجائزة أفضل قناة عربية لعام 2018

القدس - بواسطة محمد عز العرب - منحت مؤسسة "جوائز غلوبال العربية"، جائزة أفضل قناة عربية للعام 2018 لـ"التلفزيون العربي" عن فئة الإعلام، ضمن حفل أجرته في مدينة مراكش المغربية، نُظم للسنة الثالثة على التوالي.

وتعتمد الجائزة على الالتزام بالمهنية وقوة المحتوى ونوعيته وطريقة ترويجه ضمن معاييرها التحكيمية، وتجري مسحا شاملا لجميع القنوات العربية من قبل لجنة من كبار المختصين من أكاديميين وإعلاميين مرموقين.

وجاء في تقرير اللجنة أن قناة "العربي" من أقرب القنوات العربية لتمثيل طموح وصوت وقضايا الإنسان العربي، بحرصها على سلامة المحتوى وعدم رضوخه لمعلن أو جهة أو توجه. وأيضا مساهمة القناة في تعزيز محتوى الاحترام لحقوق الإنسان والثقافة والتنوير واحترام الأسرة العربية و فتح منصاتها لقوى المجتمع المدني والتغير الديمقراطي والحقوقي في العالم العربي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه القيم تساعد المجتمع المدني العربي على تحصين نفسه والانحياز لصوت الشارع والحقيقة واحترام العقول والثقافة وإظهار التنوع الإنساني والحضاري للعالم العربي وتعزيز هذه القيم في الفضاء الإعلامي العربي جعل لجنة الجائزة تقرر منحها هذا العام لـ"التلفزيون العربي".

وتسلم الجائزة مدير القناة، عباس ناصر، الذي عبّر عن سعادته بهذه المناسبة لفوز التلفزيون العربي بجائزة محترمة ومهنية وقال إن "هذا التتويج هو مسؤولية إضافية للمسير قدما في الخطوط الأمامية للإعلام".

وأعرب ناصر عن حزنه أيضا لحجم الانتهاكات الصارخة في الجسد الإعلامي العربي وشراء الذمم، والتشويش والتشويه المنظم التي تقوم به محطات ذات إمكانيات تفوق القناة التي يُديرها بأضعاف ولكن للأسف ارتضت أن تسهم في خدمة الدكتاتوريات ضد مصالح الناس.

وأهدى السيد ناصر الجائزة وما تمثله إلى روح جمال خاشقجي، وأطوار بهجت، و طارق أيوب، وحسن الوالي، وعلي جابر، وكل من قضى في ميدان الإعلام والحقيقة".

وأضاف أن "تتويج التلفزيون العربي يشكل حافزا لنا ويؤكد في الطريق الصحيح ويزيد مسؤوليتنا للحفاظ على الصدارة ويحفزنا على المزيد من الانجاز".

وتعد جائزة "أفضل العرب" التي تمنحها المؤسسة بشكل سنوي، من أهم الجوائز العربية الممنوحة للقيادات والمتميزين في الوطن العربي، بهدف تحفيز روح المنافسة بين المؤسسات والأفراد وهيئات المجتمع المدني وتكريس قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية والتنافس الخلّاق .

وصرح مدير الجائزة عبدالله عبد الكريم، و الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال دو تي غروب" المغربية تعقيبا على فوز القناة بجائزة أفضل محطة تلفزيونية عربية لهذا العام، أن "قناة العربي أصبحت جسرا اليوم بين الشارع وصناعة الخبر والمواطن العربي يبحث عن قضايا يود أن يرها على شاشات الإعلام والتلفزيون العربي من المحطات السباقة لذلك".

ومنحت المؤسسة الجائز لـ"العربي"، من تقيمات اللجان الأساسية والمختصة ودراسة المحتوى والنوعية والالتزام بالمعايير الإخلاقية والإعلامية، وفتح منصات القناة لقوى المجتمع المدني والديمقراطي في مواجهة الانتهاكات المؤذية لحقوق الإنسان.