يوفنتوس يخطط لخطوة جريئة لاستعادة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لاستعادة النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وأضافت التقارير أن حالة بوغبا داخل قلعة "أولد ترافولد" أصبحت غير مستقرة، ويزداد التوتر الدائم في علاقته مع المدير الفني البرتغالي للفريق جوزيه مورينيو، بالإضافة إلى ظهور اليونايتد بشكل سيء على أرض الملعب.

وذكر موقع "توك سبورت" الإنجليزي أن اللاعب الفرنسي ارتبط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي أو برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم وظل بوغبا في صفوف الشياطين الحمر.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن إدارة نادي "السيدة العجوز" تفكر في القيام بخطوة جريئة لضم بوغبا على سبيل الإعارة في كانون الثاني/يناير القادم، مع وجود بند أحقية الشراء في نهاية الموسم.

ومع ذلك.. يعد السعر الذي سيطالب به مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلي عن لاعبه الفرنسي صاحب الـ25 عامًا ليس معروفًا حتى الآن.

وكان بوغبا قد انتقل من فريق يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2016، في صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، كأغلى لاعب في التاريخ وقتها.

وشارك بوغبا في مباراة فريقه أمس الثلاثاء، أمام يونغ بويز السويسري، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بديلًا في الدقيقة 64، وفاز الشياطين الحمر بهدف نظيف سجله فيلايني في الدقيقة 90، وقاد به فريقه للتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال.

وتأهل مانشستر يونايتد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا برفقة يوفنتوس الإيطالي متصدر المجموعة الثامنة، وأثناء مواجهة فريقه السابق في إيطاليا، المباراة التي فاز بها اليونايتد بهدفين لهدف، صفقت جماهير يوفنتوس للاعبها السابق عقب انتهاء المباراة.

واختتم الموقع الإنجليزي أن لاعب خط الوسط الفرنسي بوغبا، أخبر زملاءه أنه يريد الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، ويتمنى العودة إلى يوفنتوس مرة أخرى.