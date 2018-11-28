شكرا لقرائتكم خبر عن مشاورات يمنية بريطانية لإحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل

بحث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل أرون، المستجدات والجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم.

وأكد "صالح"، دعم استجابة حكومة بلاده لجهود السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وبما يؤدي إلى سلام مستدام يُنهي الانقلاب ويستعيد الدولة اليمنية.

وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة الشرعية تمنح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فُرصة جديدة لتحكيم العقل والعودة إلى جادة الصواب وتقديم خدمة اليمن على خدمة إيران ومشاريعها التخريبية، والتخلي عن همجيتها باستهداف الأشقاء، وعدم الإضرار بمصالح الشعب مقابل أطماع وأوهام سلطوية لا مشروعة.

من جهته، جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية ولجهود المبعوث الأممي، مؤكداً على حرص المملكة المتحدة على تحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.