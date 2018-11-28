أردوغان يحذر من مخطط لإعادة رسم المنطقة بدءا بسوريا والعراق واليمن وفلسطين

الخليج 365/ بغدادحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاربعاء، عن وجود مخطط لإعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة سببت الأزمات والتوترات، بدءا من سوريا وصولا إلى اليمن والعراق وفلسطين.

وخلال كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) في مدينة اسطنبول، دعا اردوغان إلى "عدم الوقوع في فخاخ أولئك اللذين يحاولون الإيقاع بين المسلمين، من خلال التركيز على النقاط الخلافية والتباينات".



وأضاف: "علينا ألا نقيم حدودا وجدرانا جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء"، مشيرا إلى أن "الآثار السلبية للحرب العالمية الأولى، ما زالت واضحة رغم مرور قرن كامل على انقضائها، وأن تركيا هي أكثر دولة في المنطقة تشعر بتلك الآثار".

وتابع قائلا: "ألم نصب بخيبة أمل كبيرة حينما طرقنا أبواب المحافل والمنظمات الدولية من أجل حل القضية الفلسطينية والحروب الداخلية في منطقتنا، فماذا ننتظر أو نأمل منهم؟ فالحرب العالمية الأولى التي تسببت في مجازر كبيرة بالقارة الأوروبية، جلبت إلى منطقتنا أمراضا كثيرة، على رأسها التفرقة العرقية والمذهبية".

وأكد أن التعصب المذهبي أدى إلى إضعاف المجتمع الإسلامي من الداخل، وجعله عرضة للتدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن تبني المذهب واعتباره دينا، يعد من أكبر الفتن التي لا مكان لها في الإسلام.

وفي هذا الخصوص قال: "بحسب معتقدنا فإن كل من يؤمن بإله واحد ودين واحد ونبي واحد وكتاب واحد، هو أخ لنا في الدين، ولا يحق لأحد أن يضيق حدود الأخوة الإسلامية التي رسمها ربنا ونبينا محمد (خاتم المرسلين)، ويجب أن يكون في قلب المسلم مكان يتسع لجميع البشرية، وليس لـ 1.7 مليار مسلم".

وتطرق أردوغان إلى الأزمة اليمنية قائلا: "لا داعي للبحث عمن يتحمل مسؤولية ملايين الجائعين والمشردين في اليمن. لأن المسلمين هم المسؤولون".

وشدد على ضرورة تجنب المسلمين الوقوع في فخ من يتبنون نظرية "نقطة نفط أغلى من قطرة دم".