Anna and Apocalypse.. أصدقاء يحاربون الزومبي بالغناء

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - المغامرة ركن أساسي من أركان السينما، لكن في بعض الأحيان لا تكون هذه المغامرة محسوبة، فتأتي بنتائج أسوأ ما يمكن وهذا ما حدث في فيلم Anna and the Apocalypse

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

فيلم Anna and the Apocalypse

محبو أفلام الموتى الأحياء كانوا على موعد لحضور فيلم Anna and the Apocalypse قبل عرضه في السينمات، في مهرجان القاهرة السينمائي، فرصة لا تفوت بالنسبة لمعجبي هذا النوع من الأفلام، فهو يجمع بين قصة هجوم الزومبي التقليدية على أمريكا وقرب فناء العالم، والروح الشبابية التي تمثلت في اختيار أبطال صغار السن يقدمون أول أدوارهم في السينما الإنجليزية متحمسين للكشف عن مواهبهم، الأمر الذي استغله المخرج جون مكفايل ليجعل فيلمه أقرب لكل فئات الجمهور، فهل نجح في مسعاه؟

إخراج: جون مكفايل، تأليف: ريان مشنري وألان ماكدونالد، بطولة: إيلا هانت وسارة سوير وبول كاي. قصة الفيلم يحكي الفيلم عن مجموعة من الأصدقاء في المرحلة الثانوية، يختلفون في شخصياتهم منهم الفتاة القوية المحبوبة في المدرسة "آنا" وصديقها "جون" غريب الأطوار الواقع في غرامها دون أن يكشف لها عن حبه، وزملائهما