Anna and Apocalypse.. أصدقاء يحاربون الزومبي بالغناء

المغامرة ركن أساسي من أركان السينما، لكن في بعض الأحيان لا تكون هذه المغامرة محسوبة، فتأتي بنتائج أسوأ ما يمكن وهذا ما حدث في فيلم Anna and the Apocalypse

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

محبو أفلام الموتى الأحياء كانوا على موعد لحضور فيلم Anna and the Apocalypse قبل عرضه في السينمات، في مهرجان القاهرة السينمائي، فرصة لا تفوت بالنسبة لمعجبي هذا النوع من الأفلام، فهو يجمع بين قصة هجوم الزومبي التقليدية على أمريكا وقرب فناء العالم، والروح الشبابية التي تمثلت في اختيار أبطال صغار السن يقدمون أول أدوارهم في السينما الإنجليزية متحمسين للكشف عن مواهبهم، الأمر الذي استغله المخرج جون مكفايل ليجعل فيلمه أقرب لكل فئات الجمهور، فهل نجح في مسعاه؟

إخراج: جون مكفايل، تأليف: ريان مشنري وألان ماكدونالد، بطولة: إيلا هانت وسارة سوير وبول كاي. قصة الفيلم يحكي الفيلم عن مجموعة من الأصدقاء في المرحلة الثانوية، يختلفون في شخصياتهم منهم الفتاة القوية المحبوبة في المدرسة "آنا" وصديقها "جون" غريب الأطوار الواقع في غرامها دون أن يكشف لها عن حبه، وزملائهما

على عكس عروض مهرجان القاهرة السينمائية الدرامية الثقيلة جاء فيلم Anna and the Apocalypse ليعد المشاهد بقضاء وقت ممتع كما قال مخرجة "مكفايل" فقصته شبابية حيوية تجمع بين التسلية والرعب بقليل من مشاهد الأكشن التي يقاوم بها الأبطال الزومبي، يبدو في مجمله مزيجا جيدا لدخول الفيلم، لكن في قاعة السينما قد تجد مفاجأة غير سارة على الإطلاق.

مزيج مثير للتعجب

يصنيف فيلم Anna and the Apocalypse عبر موقع IMDB الأمريكي لتقييم الأفلام، أنه (كوميديا- فانتازيا- رعب) لا وجود في الموقع الأشهر لتقييم الأفلام عن كونه فيلما موسيقيا، لكنه كذلك، فالفيلم يتناول كل الأحداث بطريقة غنائية، في أحد المشاهد قد تجد الأصدقاء يستعدون للهجوم على "الزومبي" لمنعهم من أكلهم بغناء أغنية كلماتها كالتالي: "عندما يتعلق الأمر بقتل الزومبي، أنا أول دفعتي"، وتتكرر الأغاني بتطور الأحداث، الأمر الذي يفصل المشاهد عن الحدث، فمثل هذه المشاهد تتركك متحيرًا هل أضحك على الأغنية، أم أخاف من مناظر الزومبي المقززة، أم أترك الفيلم في منتصف وأغادر لأن صوت الممثلين مزعج؟!

La La Land و Shaun of the Deadمخرج الفيلم أراد أن يمزج بين فيلمين من أهم أفلام السينما، وهم "لا لا لاند" الذي تدور أحداثه في إطار موسيقي، عن قصة حب بين موسيقي وممثلة صاعدة، وShaun of the Dead الذي يحكي عن محاولة رجل في منتصف العمر تصحيح مسار حياته ومواجهة هجوم الزومبي في نفس الوقت وتدور أحداثه في إطار ساخر.مغامرة "مكفايل" لأخذ الجانب الدرامي الموسيقي من لالا لاند، والكوميدي الساخر من Shaun of the Dead في فيلمه Anna and the Apocalypse لم تكن محسوبة العواقب على الإطلاق، فالفيلم بدا في مجمله مزعجا وغير متناسق وكأنه "ساندوتش" مربى بالخيار مثلاً!

من غير المنطقي أن يظن أحدهم أن أخذ عوامل نجاح كل فيلم ووضعها في فيلم واحد سوف تجعله ناجحًا بالتبعية، وفيلم Anna and the Apocalypse دليل على ذلك، فعشوائية الفيلم وعدم تركيزه على عنصر قوي واحد أفقدت المشاهد اهتمامه الأولي بالفيلم، فلا المخرج ركز في الجزء المرعب بلمحة ساخرة كما توقعنا ولا هو قدم فيلم شبابي موسيقي مرح، وما زاد الأمر سوءًا أن الفيلم به جرعة دراما أيضًا، هي الأقوى من وجهة نظري، فبعض مشاهد الفيلم عكست خوف الأصدقاء من قربهم من إنهاء الدراسة الثانوية ورهبتهم من دخول الجامعة وبدء تجربة جديدة، وأخر ظهر فيها خوف "آنا" على فراق والدها، ربما لو تم التركيز على السياق الدرامي بدلًا من الموسيقي لما ظهر الفيلم هكذا.